شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل التضخم الشهري (-0.3%) لشهر أغسطس2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.4) نقطة لشهر أغسطس 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.3%) عن شهر يوليو 2020. ترجع أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.4%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الملابس والاحذية بنسبة (-0.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (-0.3%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (7.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.1%).. وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (3.6%) لشهر أغسطس 2020 مقابل (6.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

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