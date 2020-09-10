شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يختبر المقاومة- تحليل - 10-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج يوم أمس ارتداد تصحيحي صاعد ليختبر بذلك المقاومة الممتدة نحو 125.63 وليغلق دونها معززا بذلك ترجيحنا الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, فثبات المقاومة الحالية وبدء تجميع السعر للعزم السلبي سيؤكد استهدافه قريبا لمستوى 124.70 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الإضافي المتمركز عند 124.10.

أما اختراق السعر للمقاومة فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الصاعد ليدخل محاور القناة الصاعدة وليبدأ باستهداف مستويات إيجابية عديده بدأ من 126.30 وصولا للقمة المحققة مؤخرا والمستقرة عند 127.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.70 و 124.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة