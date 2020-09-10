شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يميل نحو الايجابية-تحليل - 10-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الرئيسي الصاعد بارتداده إيجابيا بعد ملامسته لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.75 ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الصاعدة كما هو واضح بالرسم المرفق.

كذلك محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب للبدء بتسجيل الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول 138.60 و 139.80 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.00 و 138.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد