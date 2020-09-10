شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤكد الايجابية– تحليل - 10-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تعرض سعر البلاتين مؤخرا لضغوط سلبية متكررة إلا أن ثباته الإيجابي فوق مستوى 870.00 وتشكيله حاليا لموجه صاعدة واستقراره قرب 915.00 يؤكد استسلامه لسيطرة الميل الصاعد.
لذلك, سنبقى على توقعنا الصاعد ولنؤكد على أهمية اختراقه قريبا للحاجز المستقر عند 980.00 ليمكنه ذلك من مواصلة تسجيل الأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 1040.00 و 1105.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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