شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يفتقر للعزم الايجابي– تحليل -10-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس ليستمر بتشكيل تداولات جانبية مؤقتة نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي حتى هذه اللحظة, نذكر بأن ثبات السعر بشكل عام فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 2.9200 فإن ذلك يعزز الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة لنتوقع باكتسابه للعزم الإيجابي البدء بتسجيل الأهداف المتمثلة حاليا بمستوى 3.1200 و 3.3000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9700 و 3.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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