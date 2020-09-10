شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 106.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.18 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.06 بينما حقق الأعلى له عند 106.30.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت ارتفاعاً 6.3% مقابل تراجع 7.6% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 16.2% مقابل 22.5% في حزيران/يونيو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 18.3%.

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لمن سيخلف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي أعلن مؤخراً بشكل مفاجئ عن استقالته من منصبه لأسباب صحية، ويعد من بين المرشحين المحتملين لخلافة آبي، سكرتير رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوجا بالإضافة لوزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا ووزير الدفاع السابق شيجيرو إشيبا، ويعد سوجا الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقرر عقدها في 14 من أيلول/سبتمبر الجاري.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 43 ألف طلب إلى 838 ألف طلب مقابل 881 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من آب/أغسطس انخفاضاً بواقع 329 ألف طلب إلى 12,925 ألف طلب مقابل 13,254 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.4%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية استقرار النمو خلال آب/أغسطس عند 0.3%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو ومقابل تراجع 1.4% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 27.5 مليون ولقي 894,983 شخص مصرعهم في 216 دولة، ولا تزال الابحاث والتجارب تجرى بهدف التوصل للقاح.