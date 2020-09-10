شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 15 من حزيران/يونيو وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 16 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له 12 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الرابع من أيلول/سبتمبر والذي قد يعكس تقلص العجز إلى نحو 3.1 مليون برميل مقابل نحو 9.4 مليون برميل في القراءة السابقة.

وفي تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 0.08% لتتداول عند مستويات 37.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.80$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 38.05$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.17% لتتداول عند 40.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 40.79$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 93.17 مقارنة بالافتتاحية عند 93.25، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.26.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 43 ألف طلب إلى 838 ألف طلب مقابل 881 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من آب/أغسطس انخفاضاً بواقع 329 ألف طلب إلى 12,925 ألف طلب مقابل 13,254 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.4%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية استقرار النمو خلال آب/أغسطس عند 0.3%.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو ومقابل تراجع 1.4% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 27.5 مليون ولقي 894,983 شخص مصرعهم في 216 دولة، ولا تزال الابحاث والتجارب تجرى بهدف التوصل للقاح.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس كشف إدارة معلومات الطاقة عن توقعاتها بنمو معدل الطلب الأمريكي على النفط خلال العام الجاري 2020 بواقع 210 ألف برميل يومياً إلي 8.32 مليون برميل يومياً، وذلك مع خفض توقعاتها للعام المقبل 2021 بواقع 490 ألف برميل يومياً إلى 6.53 مليون برميل يومياً، وذلك مع افادتها بأن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفاع بواقع 65 ألف برميل يومياً إلى 10.8 مليون برميل يومياً خلال آب/أغسطس وذلك عقب ارتفاع الإنتاج في تموز/يوليو الماضي من 10.26 مليون برميل إلى 10.74 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أهمية عودة الدول المنتجة للنفط التي تخضع لاتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج العالمي للنفط وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، بشكل سريع إلى المستوياتهم المعتادة للإنتاج واستعادت حصصهم السوقية أو على الأقل رفع حصص تلك الدول بمجرد تعافي الطلب العالمي على النفط للحفاظ على حصصهم السوقية.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك أعرب في وقت سابق من هذا الأسبوع عن كون بلاده أوفت بالتزامها باتفاق خفض الإنتاج 100% في آب/أغسطس وأن البيانات الخاصة بتعويضات خفض الإنتاج للمتقاعسين في الاتفاق ستتوفر في 15 من آيلول/سبتمبر، مع أفادته بأن لا توجد معلومات حيال طلب المتقاعسين لتمديد فترة تعويض فائض الإنتاج، موضحاً أنه لا يستبعد ذلك وأنه يمكن مناقشة تمديد فترة التعويض لبعض الدول في أيلول/سبتمبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء التقرير التي تطرقت لكون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تباحث من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من الملفات من على رأسها تطورات اتفاق أوبك+ وأخر تطورات مجموعة العشرين التي ستترأسها المملكة هذا العام بالإضافة لأبحاث موسكو للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وقد تحدثا حيال كيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ والوصول للامتثال الكامل من قبل المشاركين في الاتفاق.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لكون المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة أوبك، تنوي خفض أسعار صادراتها من النفط لعملائها في آسيا خلال تشرين الأول/أكتوبر القادم، الأمر الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي مؤخراً على أداء العقود الآجلة لأسعار النفط التي تحوم بالقرب من الأدنى لها في ثلاثة أشهر.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 181 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 525 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.