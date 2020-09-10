شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أبومعطي تعتمد توزيع أرباح سنوية بقيمة 50 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 10 مليون ريال، على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال وبنسبة 5% من رأس المال.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

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هذا ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 900 ألف ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 18.8% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 إلى 14.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.2 مليون ريال في العان المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض مبيعات قطاع الأحبار وإغلاق بعض معارض الجملة والتجزئة من تاريخ 16 مارس 2020، بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة فى قطاع التجزئة، كما انخفضت الإيرادات الأخرى الناتجة عن انخفاض ايراد التأجير.