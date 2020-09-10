شكرا لقرائتكم خبر عن الصناديق الاستثمارية ببورصة الكويت تقلص خسائر كورونا وتحقق مكاسب قوية في أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت جميع الصناديق الاستثمارية في السوق الكويتي أداء إيجابيا خلال شهر أغسطس الماضي، وقلصت من خسائرها التي منيت بها من اندلاع الجائحة الصحية.

وتراوح الأداء الإيجابي لشهر أغسطس بين 8.02% كأفضل أداء لصندوق محلي من نصيب صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول و0.84% لصندوق كامكو المأمون، بحسب الجريدة.

وفي ضوء التوقعات بأن يحافظ السوق على أداء إيجابي وقوي خلال المرحلة المقبلة، مدعوما بتنفيذ عملية الترقية لبورصة الكويت ودخول سيولة أجنبية في نوفمبر، إضافة الى التوقعات الإيجابية من كبرى شركات التصنيف والبنوك الاستثمارية العالمية فإن بوادر التعافي الاقتصادي العالمي ستكون أسرع مما هو متوقّع.

وقالت ھیئة أسواق المال الكویتیة في وقت سابق إن مؤسسة مورجان ستانلي كابیتال (إم.إس.سي.آي) لأسواق أوروبا وأسترالیا والشرق الأقصى أصدرت ضمن مراجعتھا السنویة لتصنیف الأسواق تذكیرا بأن تنفیذ ترقیة الكویت إلى (الأسواق الناشئة) سیتم في شھر نوفمبر المقبل.

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وذكرت الھیئة في تغریدة عبر حسابھا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تویتر) أن ھذه الخطوة ستكون في موعدھا كما كان مقرراً من قبل.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.