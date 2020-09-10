شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمنت الأبيض السعودية تتوقع استمرار ارتفاع المبيعات والطلب على منتجاتها بالنصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع شعيل بن جارالله العايض، الرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت الأبيض السعودي استمرار نمو الطلب والمبيعات بشركته خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد ارتفاع المبيعات لديها بنسبة 24% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال في مقابلة مع العربية، إن قرار إدراج الشركة في السوق الموازية، يعود لكونه إدراجا مباشرا وهذا يعني عدم طرح 30% من أسهم الشركة للبيع، وهو ما كان ليتم لو تم الإدراج بالسوق الرئيسي.

وارتفعت أرباح شركة الأسمنت الأبيض، بنحو 68% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 121 مليون ريال، موضحا أن ارتفاع الأرباح يعود لزيادة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التمويل على الرغم من ارتفاع مخصصات الزكاة خلال الفترة.

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وكان قد تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الإسمنت الأبيض السعودي في السوق الموازية - نمو، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر 2020.

ويبلغ رأسمال شركة الأسمنت الأبيض الحالي 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

وتأسست شركة الأسمنت الأبيض عام 1997 في الرياض برأسمال 300 مليون ريال كانت آنذاك مقسمة على 3 ملايين سهم بواقع 100 ريال لكل سهم.