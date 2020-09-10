شكرا لقرائتكم خبر عن "بن لادن" السعودية تخطط لتعيين مستشارين إضافيين لتسريع تمويل الديون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط مجموعة بن لادن السعودية لتعيين المزيد من المستشارين الماليين وذلك لتسريع عملية إعادة تمويل ديون الشركة والمقدرة بـ15 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يعمل المستشارون الجدد مع شركة HOULIHAN LOKEY، التي تم تعيينها في أبريل الماضي للمساعدة في مراجعة أعمال الشركة بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون، بحسب موقع قناة العربية.

ويأتي ذلك بعد أن قامت الشركة في مايو الماضي وفقاً لمصادر، بتخفيض للعمالة بالإضافة إلى تخفيض للرواتب ووضع بعض موظفيها في إجازات غير محددة.

يشار إلى أن مجموعة بن لادن السعودية كشفت مؤخرا، عن اختيار بنك الاستثمار الأميركي "HoulihanLokey" للمساعدة في جدولة ديون بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الشركة إن بنك الاستثمار الأميركي سيعمل على المساعدة في مراجعة شاملة وإعادة هيكلة رأس مال الشركة التي ترزح تحت وطأة ديون ضخمة.

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وكشفت مصادر مصرفية في فبراير 2017 عن تلقي مجموعة بن لادن دفعات كبيرة من وزارة المالية السعودية، لتسوية مستحقاتها مقابل المشاريع الحكومية التي تنفذها، بما فيها مطار الملك عبد العزيز في جدة.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2015 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوماً يقضي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، إضافة إلى منع جميع أعضاء مجموعة بن لادن من السفر حتى نهاية التحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي.

وبعد صدور المرسوم الملكي الذي سمح لشركة بن لادن بالعودة إلى العمل في المشاريع الحكومية ورفع الحظر عن سفر كبار مديريها، قامت الشركة بصرف رواتب 10 آلاف عامل خلال شهر مايو 2016.

ويعمل في شركة بن لادن حوالي 200 ألف شخص بين عامل ومهندس وإداري في مختلف الأقسام والفروع.

واضطرت بن لادن منذ أكثر من عام إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية، بعدما احتج آلاف منهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لأشهر عدة.