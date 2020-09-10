شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس القابضة: 3 أسباب تدفع اتصالات السعودية لتخفيض عرض الاستحواذ على فودافون مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مريم وائل محللة قطاع الاتصالات لدى شركة فاروس القابضة، أن هناك 3 أسباب تدفع شركة اتصالات السعودية للاتجاه نحو تخفيض القيمة النهائية لعرض شراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وأوضحت، في مقابلة مع قناة العربية، أن الأسباب الثلاثة هي تراجع السيولة في الشركات الخليجية، ضعف نتائج فودافون مصر عن السنة الماضية، وأيضا القانون المصري الذي سيطلب من "اتصالات السعودية" أن تقدم عرضا لشراء 100% من فودافون مصر وليس فقط 55%.

وكشفت أن شركة فاروس وضعت سيناريوهين لنسبة الخفض المحتملة في قيمة العرض الأولى نسبة الخفض 20% عن السعر الأول الذي يقيّم القيمة الإجمالية لـ"فودافون" عند 4.3 مليار دولار، لتنخفض معه القيمة الإجمالية للعرض لـ3.5 مليار دولار.

وأما الثاني فأوضحت أن تكون نسبة الخفض 40%، وهذا سيخفض القيمة الإجمالية للعرض إلى 2.6 مليار دولار، وهذا ما سيجعل نصيب المصرية للاتصالات عند 15.5 مليار جنيه.

ومؤخرا، قالت مصادر قريبة الصلة من صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية (STC) على حصة فودافون العالمية في شركة “فودافون مصر” البالغة 55% إنه من المنتظر تقديم الشركة السعودية عرض الشراء النهائي قبل نهاية هذا الشهر، وأكدت أنه من المتوقع تمديد مذكرة التفاهم لفترة أخرى حال التوصل لاتفاق مقبول،

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وأضافت المصادر أن المفاوضات بين الجانبين على قيمة الصفقة لا تزال قائمة، وأنها تسير بشكل جيد، لكنهما لم يتوصلا إلى سعر مقبول من الطرفين

وكانت شركة برايم لتداول الأوراق المالية قد ذكرت أول أمس أن قيمة صفقة استحواذ STC على حصة فوادفون العالمية البالغة 55% من فوادافون مصر قد يتم تخفيضها بنسبة 30% (قريباً من النسبة التي انخفض بها سهم فودافون العالمية منذ 29 يناير 2020).

وكانت STC قد وقعت مع فودافون العالمية مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها 75 يوماً، ثم تم تمديدها لمرتين الأولى لمدة 90 يوماً والثانية لمدة 60 يوماً تنتهي يوم الخميس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن شركة الاتصالات السعودية تُجري محادثات لتخفيض قيمة عرضها غير الملزم بقيمة 2.39 مليار دولار للاستحواذ على فودافون مصر، بشراء 55% منها هي حصة شركة فودافون العالمية.

وحققت الاتصالات السعودية صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال بالربع الثاني 2020مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.