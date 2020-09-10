شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزي السعودي: ربط الريال بالدولار من عناصر الاستقرار المالي بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، مضي بلاده قُدماً في سياسة ربط عملة الريال بالدولار الأمريكي.

وقال الخليفي، في مؤتمر "اليورومني"، أن ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي بالمملكة، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف الخليفي أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا غيرت من مسار النمو للاقتصاد السعودي، كما هو الحال في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن آفاق اقتصاد البلاد هذا العام تظل تكتنفها الضبابية، مشددا على ثقته في استقرار النظام المالي.

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وأوضح أن بلاده بدأت العام الجاري بنظرة متفائلة وتوقعت استمرار قوي للنمو، والمصارف السعودية لم تتأثر بالجائحة. مضيفاً أن التراجع في إنتاج النفط وكورونا أثرا على نمو الاقتصاد.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، قال في يوليو الماضي إنه "من المبكر" أن نقول إن اقتصاد المملكة سيتعافى على نحو حاد بعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، موضحاً أن التأثير الأسوأ للإغلاق سيظهر في الربع الثاني من 2020.

وقال الخليفي إنه "أقل تشاؤما" مما ذكره صندوق النقد الدولي بالرغم من انكماش الاقتصاد خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وخفض صندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي توقعاته مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9% في العام الجاري، وذلك بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% هذا العام.