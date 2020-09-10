شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتوقع انكماش الاقتصاد بأقل من توقعات صندوق النقد في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن من المرجح أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.

وقال الوزير في منتدى افتراضيا "آمل، وأتحدى كريستالينا (جورجيفا مديرة صندوق النقد)، أن يكون ما سنشهده أقل بكثير مما يتوقعون على صعيد النمو السلبي في 2020، بحسب وكالة رويترز.

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وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، قد قال في يوليو الماضي إنه "من المبكر" أن نقول إن اقتصاد المملكة سيتعافى على نحو حاد بعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، موضحاً أن التأثير الأسوأ للإغلاق سيظهر في الربع الثاني من 2020.

وقال الخليفي إنه "أقل تشاؤما" مما ذكره صندوق النقد الدولي بالرغم من انكماش الاقتصاد خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وخفض صندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي توقعاته مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9% في العام الجاري، وذلك بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% هذا العام.