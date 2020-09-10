شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية يؤكد إنهاء إجراءات استيراد مصنع فلنكات السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام انه مشروع إنشاء مصنع لفلنكات السكة الحديد بمحافظة قنا، يسير وفق الجدول المعد له بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية لإنشاء مصنع حديث يمكنه توفير الفلنكات لخطوط السكك الحديدية الجديدة التى تنوى الحكومة تنفيذها.

‏وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن المصنع يخص إحدى الشركات التابعة، موضحا أنه يتم حاليا تطوير المصنع القديم وبيع بعض أجزاء المصانع القديمة خردة مع السعى قدما لاستغلال جزء من الأراضى غير المستغلة فى تمويل المشروعات المستقبلية للشركة التى تعد الشركة الوحيدة التى تقوم بهذه الصناعة فى مصر.

Advertisements

‏وأشار انه تم بالفعل فتح الاعتمادات المستندية لشراء معدات وآلات ومكونات المصنع الجديد من إيطاليا بتكلفة تصل إلى حوالى 10 ملايين دولار، ومن المنتظر أن تبدأ الخطوات الفعلية والتنفيذية لإنشاء هذا المشروع فورا وصول الآلات والمعدات من الخارج .

أوضح أن اختيار قنا لقربها من الخط الجديد أبو طرطور سفاجا،بالإضافة إلى بعض خطوط السكك الحديدية التى سوف يتم تنفيذها‏ فى هذه المنطقة علاوة على أن المصنع يمكن نقله من مكان إلى آخر، حيث إن معداته وآلاته سهلة الفك والتركيب وهو يعد من أحدث المصانع فى تلك الصناعة الهامة.