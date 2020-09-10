شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول تعلن الترويج لمشروعات جديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، إنه يتم الترويج حاليا لعدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات، وذلك فى ضوء مردودها الإيجابى لها على الاقتصاد الوطنى وتلبية منتجاتها لاحتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن تلك المشروعات والتى تقوم الشركة القابضة للبتروكيماويات بدراستها حاليا تتمثل فى مشروعى إنتاج الايثانول الحيوى وانتاج الميلامين لافتا أنه جارى تشكيل هيكل الشراكة لهما وكذلك مشروع إنتاج البولى اسيتال.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر مايو الماضى الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة، لتنفيذها خلال الفترة مابين عامى 2020-2035 وأنه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح الملا أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى فى السنوات المقبلة، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار فى زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات فى مصر والمنتجات التى توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتى تعد مدخلات انتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل مايتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير الامر الذى يسهم فى تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الاجنبى.

يذكر أن صناعة البتروكيماويات شهدت تقدما ملحوظاً خلال السنوات الستة الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار، وقد تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التى تمثل إضافة إلى الاقتصاد القومى.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 1.7 مليار .