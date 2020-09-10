الدولار مقابل الفرنك يواجه ضغط سلبي – تحليل - 10-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك هبوطاً بشكل ملحوظ بعد أن واجه السعر مقاومة قوية عند 0.9192، ليعيد اختبار المقاومة المخترقة سابقاً للقناة الرئيسية الهابطة، والتي تتحول إلى دعم مهم الآن عند 0.9105، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه التصحيحي الصاعد قائماً للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 0.9192 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.9305 كمحطة تالية.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يواصل السعر الانخفاض ليكسر مستوى 0.9105 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9070 والمقاومة 0.9190
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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