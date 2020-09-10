شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليظهر تشبع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.7135 ثم 0.6964 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 0.7330 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط