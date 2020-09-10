شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر عقود خام برنت تداولات يوم أمس بإيجابية ملحوظة مستقراً قرب حاجز 41.00، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، حيث وجد صعوبة في كسر مستوى 40.00، ليتجه نحو زيارة مناطق 41.75 ثم 43.00 كأهداف رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 40.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 37.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد