شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبني مسار صاعد – تحليل - 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط مكاسب ملحوظة يوم أمس بعد أن وجد دعم قوي عند حاجز 36.08، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ونتوقع التوجه نحو مناطق 39.15 مبدئياً.
من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع ضرورة الانتباه إلى أن كسر مستوى 37.60 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.50 والمقاومة 39.15
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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