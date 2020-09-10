شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً لمقاومة القناة الفرعية الهابطة ومستوى 26.90 واستقر فوقها، مما يوقف الضغط السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 28.40 وتمتد إلى 29.80.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستويات 26.90 ثم 26.40 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.40 والمقاومة 28.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد