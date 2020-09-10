شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى – تحليل - 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس بإيجابية ملحوظة ليستقر فوق دعم القناة الرئيسية الصاعدة من جديد، مما يقود السعر لتحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستوى 1967.90 كهدف رئيسي أول.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يساهم بالتوجه نحو الأهداف الإيجابية التي تمتد إلى 2008.80 بعد تخطي الهدف الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1934.86.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1970.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يتعافى – تحليل - 10-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.