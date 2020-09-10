شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى – تحليل - 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس بإيجابية ملحوظة ليستقر فوق دعم القناة الرئيسية الصاعدة من جديد، مما يقود السعر لتحقيق مكاسب متوقعة خلال الجلسات القادمة، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستوى 1967.90 كهدف رئيسي أول.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يساهم بالتوجه نحو الأهداف الإيجابية التي تمتد إلى 2008.80 بعد تخطي الهدف الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1934.86.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد