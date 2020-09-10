شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعيد الاختبار – تحليل - 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بشكل ملحوظ يوم أمس ليعيد اختبار خط الرقبة المخترق سابقاً لنموذج القاع المزدوج الذي يظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبع واضح في البيع.

من هنا، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.3362، بينما يمثل الثبات فوق 1.3130 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد