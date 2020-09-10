شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين مكاسب طفيفة يوم أمس ليتحرك فوق حاجز 106.00، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع واضح في الشراء الآن، بالإضافة إلى إشارة تقاطع سلبي نتوقع أن تحفز السعر على استئناف التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 105.20. نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 106.44. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.40 والمقاومة 106.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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