الجنيه الإسترليني يختبر الدعم المكسور – تحليل - 10-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بعد محاولة كسر مستوى 1.2900 يوم أمس، ليجري اختباراً لحاجز 1.3000 المكسور سابقاً، حيث نلاحظ أن السعر يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي وبدء التقاطع بشكل سلبي، مما يدعم فرص استئناف التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو 1.2705 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3000 والثبات فوقه سيقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد والتوجه نحو مناطق 1.3240 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3070
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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