شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعيد الاختبار – تحليل - 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ولا يزال دونه حتى الآن، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع المقاومة التي تشكّلت عند 1.1840 ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف اختبار مناطق 1.1720 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1840 سيوقف الانخفاض المتوقع ويعيد السعر إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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