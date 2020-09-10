شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل التداولات إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والأنظار على قرارات المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية، وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وقد يشيروا إلي لتصاعد المخاطر الهبوطية ما قد يعزز الآمال باعتمادهم للمزيد من التحفيز في وقت لاحق من هذا العام.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.74% ليربح 11.91 نقطة ويصل إلى المستوى 1,617.31، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 128.46 نقطة ويصل إلى المستوى 23,161.00.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.95% ليربح 43.59 نقطة ويصل إلى المستوى 4,628.18، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.41% ليربح هو الأخر 13.23 نقطة ويصل إلى المستوى 3,267.86.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.12% ليربح 30.13 نقطة ويصل إلى المستوى 24,499.06، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.75% ليربح هو الأخر 17.79 نقطة ويصل إلى المستوى 2,393.60.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.95% ليربح 111.00 نقطة ويصل إلى المستوى 11,850.11، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.41% ليربح هو الأخر 23.97 نقطة ويصل إلى المستوى 5,902.60.