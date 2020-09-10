شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة غسل الأموال وآثارها في اقتصاديات الدول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



لقد ساهمت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وظهور وسائل التقنية الحديثة في أن تجعل جرائم غسل الأموال أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود، حيث تعد مخرجاً للمجرمين في التعامل مع متحصلات جرائمهم لاسيما تلك التي تدر أموالاً طائلة، وتعرف جريمة غسل الأموال على أنها كل عمل أو إجراء يهدف إلى إخفاء أو تغيير طبيعة ملكية وهوية الأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة بهدف التغطية والتمويه ومحاولة إضفاء الشرعية على مصدر تلك الأموال.

وتمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل:

الأولى مرحلة الإيداع وهي مرحلة الإحلال ويتم فيها التخلص من الأموال غير المشروعة بأساليب مختلفة منها ماهو قديم كإيداعها أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم أو عقارات أو سيارات فارهة الثمن ومنها ماهو مستحدث نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل، تليها مرحلة التمويه بمعنى خلق مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض التضليل على أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال والهدف منها جعل تتبع تلك الأموال أمراً صعباً، تليها مرحلة الاندماج وهي المرحلة النهائية والتي يترتب عليها دمج تلك الأموال في الاقتصاد بوصفها أموالاً مشروعة.

ولجريمة غسل الأموال العديد من الآثار السلبية في اقتصاديات الدول منها الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار البورصات وانخفاض القدرة الإنتاجية وحرق الأسعار وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الجرائم الاقتصادية وظهور فئات إجرامية جديدة وغيرها من الآثار السلبية العديدة، ونظراً لخطورة جريمة غسل الأموال على الاقتصاد العالمي، تكاتفت الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال منها ما أصدرته لجنة بازل عام 1990 من إرشادات مرتبطة بمكافحة طرق غسل الأموال أهمها إزالة القيود الخاصة بسرية الحسابات المصرفية - كما أصدرت عام 1997 المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة بما فيها قواعد اعرف عميلك والمبادئ المتعلقة بالإشراف والمتابعة المستمرة للحسابات وإدارة المخاطر. ووفقاً للقانون الإماراتي يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة أو ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية يقصد بها إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

ويمتاز القانون الإماراتي بأنه اعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة بذاتها حيث نص صراحة على عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

كما بادر المشرع الإماراتي بتشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال المشكلة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2002، بالإضافة إلى تغليظ عقوبتها في ضوء ما ورد بنص المادة (22/1) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال بالنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها...وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال التالية استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني- ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة الربح- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة -العود.

وفي النهاية يتعين على الجميع المعرفة الكاملة بهوية عملائهم سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

* مستشار في المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية