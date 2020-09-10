شكرا لقرائتكم خبر عن الأدوية تتصدر قائمة السلع الأكثر ارتفاعا فى استيرادها يونيه الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الواردات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في شهر يونيه الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 267.7 مليون دولار، مقابل 225.4 مليون دولار في يونيه من عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.8%.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بالسلع الأكثر ارتفاعا في وارداتها في شهر يونيه الماضي، وضمت القائمة الواردات المصرية من مواد أولية من حديد أو صلب وبلغت قيمتها 255.5 مليون دولار، مقابل 246 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو3.8%.

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وشملت القائمة أيضا الواردات المصرية من المواد كيماوية عضوية وغير عضوية 251.3 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 247.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 1.8%، إلى جانب الواردات من فول الصويا بقيمة 230.9 مليون دولار، مقارنة بنحو 105.4 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 118.9%، فضلا عن الواردات من الخشب ومصنوعاته بقيمة 157.9 مليون دولار، مقابل 136.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة بلغت 15.9%.

وبـلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6٪، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.