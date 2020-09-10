شكرا لقرائتكم خبر عن العودة الحتمية لسفر الأعمال.. إلى أين نحن متجهون؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ريتشارد كويست *



«طاقم الكبينة، أغلقوا الأبواب وتفقدوا الأحزمة. نحن مستعدون للإقلاع...» أليس من الرائع سماع هذه العبارة من جديد؟ فبعد شهور عدة من ملازمة الأرض، والتجول في حدود شقتي المتواضعة، وتأمل العالم الخارجي عبر النافذة صباح كل يوم، إنه لمن الرائع العودة مجدداً لمزاولة أحد أقرب الأمور إلى قلبي. أمور بسيطة أصبحت في قمة الإثارة، كحزم الحقائب، ووضع جواز السفر في الجيب الأمامي، أو طلب سيارة أجرة إلى المطار.

لكن كل هذا الحماس خالطه الكثير من القلق لحظة تجاوزي طابور المغادرين، وأظن أن الوضع كان مماثلاً للعديدين من حولي، يمكن تشبيهه بالتوتر المصاحب للسفر لأول مرة. فرغم الجوانب الروتينية المألوفة بشكل مبهج، لا يزال السفر يحمل قدراً من الخطورة المتوقعة، ونحن مدركون تماماً بأن هذه العودة تتم في ظل عالم مختلف عما عهدناه.

سترى ما يذكرك بالواقع الجديد في كل ما حولك، بدءاً بلوحات الإرشادات المنتشرة التي تناشدنا بالحفاظ على مسافة آمنة وأيدٍ نظيفة؛ والحواجز الفاصلة بين المقاعد المتجاورة؛ والممرات المحظورة؛ وبالطبع العدد الكبير من الكمامات الطبية.

لكن الأمر الأكثر بروزاً من كل ذلك هو انخفاض الثقة. فهل كل هذه الإجراءات كفيلة بأن تشعرنا، نحن العملاء، بالأمان الكافي للعودة إلى السفر؟

في هذه اللحظة، يبدو أن الإجابة لا تزال «لا»، أو على الأقل «ليس تماماً». حيث تخبرنا نتائج الاستطلاعات أن الكثيرين ما زالوا مترددين في العودة للطيران، وأن مخاوف جائحة كوفيد-19 خلفت حاجزاً نفسياً واضحاً.

وعند السؤال عن مدى احتمالية تغير الحال، لا يزال الجواب غير واضح ويعتمد قي المقام الأول على مصدر الإجابة. فقد صرحت فنادق ماريوت على سبيل المثال، أنها تتوقع سفر 70٪ من عملائها من رجال الأعمال في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن البعض الآخر أقل تفاؤلاً، حيث تقول رابطة سفر الأعمال العالمية إن 14٪ فقط من الشركات المشاركة في استطلاعها الأخير تتوقع استئناف السفر في غضون شهر إلى ثلاثة.

وفي كلتا الحالتين، يظل التعافي الكامل بعيد المنال. فوفقاً للمدير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية للنقل الجوي (اياتا)، ألكسندر دي جونياك، قد نكون على بعد ما يصل إلى ثلاث سنوات قبل العودة لما نعتبره الوضع الطبيعي. ومع ذلك، فهو واثق من أن الصناعة ستعود في نهاية المطاف إلى مستويات ما قبل الجائحة. وعلى الرغم من التحذيرات من أن السفر لغرض العمل قد لا يعود مجدداً لما كان عليه، يؤمن دي جونياك أن إغراء الاتصال البشري سيجذبنا بعيداً عن اجتماعات الإنترنت.

ومهما كان شكل التعافي، ستبقى بعض الأمور على حالها. وأحدها هو الروتين الجديد لحزم الأمتعة. فقائمة المستلزمات التقليدية -كجواز السفر، بطاقة الصعود إلى الطائرة، المفاتيح، المحفظة، أجهزة الشحن، الكمبيوتر المحمول- سيتم استكمالها ببعض الأساسيات الجديدة: كالأقنعة، مطهرات اليد، القفازات، وربما مقياس الحرارة.

لديّ الآن بعض الخبرة مع حقيبة سفر 2020، ونصيحتي هي الحفاظ على العديد من الخيارات أثناء التنقل. فالمطهرات تأتي الآن في جميع الأشكال والأحجام؛ وفي بعض الأحيان قد تحتاج للقليل منه على راحة يدك، ولكن في أوقات أخرى -مثل تعقيم طاولة الطائرة- قد يكون البخاخ المعقم الأنسب للعملية. إذاً لماذا تحرم نفسك راحة البال عندما يمكنك ببساطة جلب كليهما؟

وينطبق الأمر كذلك على الكمامات التي أصبحت الآن جزءاً ثابتاً من حياتنا، فهناك كمامات (كيه إن 95) التي يتم التباهي بها كثيراً، وهي مثالية للتنقل في المطار؛ أو الكمامة الطبية الخفيفة الأكثر تواضعاً والتي قد تشعرك بمزيد من الراحة أثناء الرحلة؛ ثم هناك الخيارات الأنيقة التي يمكن ارتداؤها عند التوجه لتناول وجبة لذيذة. ومرة أخرى نتساءل لماذا يقيد المرء خياراته؟

وهناك عوامل جديدة يجب مراعاتها. ففي حين نتفهم جميعاً قواعد التباعد الاجتماعي، يؤكد زميلي الدكتور سانجاي جوبتا، كبير المراسلين الطبيين بشبكة «سي إن إن» وجود عامل رئيسي آخر: وهو «المدة».

فالمشهد المألوف للمسافرين وهم متجمعون عند البوابة على سبيل المثال، يصبح أكثر مدعاة للقلق كلما طالت مدة ذلك التجمهر. وعلى متن الرحلة، تصبح المشكلة أكثر تعقيداً، إلا أن شركات الطيران تحاول تبديد هذه المخاوف قائلة إن الطريقة التي يتم بها تدوير الهواء من خلال مرشحات هواء «هيبا» هي نفسها المستخدمة في غرف العمليات، ما يعني أن المخاطر بحسب أقوالهم قد تم خفضها إلى أقصى درجة.

كما تتجسد العودة الحذرة للمعتاد إذا صح التعبير في افتتاح صالات رجال الأعمال، التي يمكنك فيها الآن طلب طعامك عبر مسح رمز الاستجابة السريعة، في عملية سلسة وبسيطة للغاية.

من ناحية أخرى هناك التحديات اللوجستية واللوائح الدائمة التقلب. بمعنى أن ما هو مقبول في يوم الاثنين قد يصبح مخالفاً للقواعد بحلول يوم الأربعاء. وبالمثل، يمكن أن تتناقض القوانين بعبورك الحدود والمناطق الزمنية المختلفة. فقد غادرت نيويورك وسط حشود من الكمامات الطبية، لأصل إلى لندن التي على ما يبدو تركت الكمامات اختيارية، ومن ثم توجهت لبراغ لأفاجأ بأن لا وجود يذكر للكمامات، قبل العودة إلى لندن الذي أصبحت فيها الكمامات إجبارية على الجميع.

وهنا تبرز حقيقة حاسمة، وهي أن رواد العودة للسفر متقبلون لجميع هذه التغييرات بروح رحبة ومدركون لسبب وجودها: ألا وهو الصالح العام.

فعودة السفر تمر حالياً بمرحلة حساسة وستستمر فقط حال دعمنا جميعاً لشركات الطيران والفنادق والصناعات العديدة التي تسعى بلا كلل لاستعادة الحياة الطبيعية. وفي عالم السفر، بذل الموظفون جهودًا جبارة للوصول بنا إلى هذه النقطة -وقد فعلوا كل ذلك ريثما كانت سبل معيشتهم تحت تهديد حقيقي. لذا فإنهم يستحقون كل الشكر والدعم، ومعاً سنتمكن من التحليق في السماء بثقة متجددة.

* مذيع برنامج «كويست مينز بيزنيس» ومضيف «بيزنيس ترافيلر» على «سي إن إن»