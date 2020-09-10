شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة «سوفت بنك» تهوي 12 مليار دولار في 72 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسرت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أكثر من 12 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع بعد مواصلة هبوط أسهمها التي انخفضت بنسبة 3%، إضافة مع إغلاق تداولات يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن استراتيجية التكتل الياباني المتبعة في الاستثمار في عمالقة التقنية على مدار الشهر الماضي.
وتبلغ القيمة السوقية للحوت الياباني 11.9 تريليون ين (112.1 مليار دولار)، بعد أن كانت عند 13.2 تريليون ين (124.4 مليار دولار) قبل ثلاث جلسات فقط.
جاء الانخفاض المستمر في قيمة الشركة اليابانية في أعقاب تقرير نشرته «فاينانشيال تايمز» نقلاً عن مصادر لم تسمها يوم الجمعة، أشار إلى أن «سوفت بنك» تعتبر «حوت ناسداك» الذي يشتري مليارات الدولارات في خيارات أسهم الاتصالات والتقنية، والتي تراهن على ارتفاع الأسهم. ورفضت سوفت بنك التعليق على التقرير.
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