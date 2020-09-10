وول ستريت تستعيد بعض الخسائر.. وأفضل جلسة لأسهم التقنية منذ إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء حيث سجلت أسهم التقنية أفضل يوم لها في حوالي أربعة أشهر ، لتعويض بعض الخسائر الحادة التي تسببت في تراجع مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك بحدة من مستوياتهما القياسية.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي بارتفاع 439.58 نقطة أو 1.6% عند 27940.47 نقطة، وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2% إلى 3398.96 وتقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7% إلى 11141.56 نقطة. وكان هذا أفضل يوم لمؤشر ستاندرد آند بورز منذ 5 يونيو ، عندما ارتفع بنسبة 2.6%. وحقق مؤشر ناسداك المكاسب الأكبر في يوم واحد منذ 29 أبريل ، عندما صعد 3.6%.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 3.4% وسجلت أكبر مكاسبها في يوم واحد منذ أواخر 29 أبريل. لكن لا يزال القطاع منخفضًا بنسبة 8.4% منذ الهبوط الحاد الخميس الماضي.

وعند إغلاق جلسة الأربعاء كانت أسهم تيسلا قفزت 11%، فيما أغلقت أمازون على صعود 3.77% ومايكروسوفت 4.2% وجوجل 1.55% وفيسبوك 0.94% وأبل 3.99%

وكانت أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد لثالث جلسة على التوالي، الثلاثاء مع استمرار موجة مبيعات في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.

ومن بين أكبر الخاسرين في الجلسة كان تيسلا الذي هوى 21 بالمئة، وهو أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية، بعد استبعاد السهم من مجموعة من الشركات يجري إضافتها إلى المؤشر ستاندرد اند بورز500.

وكانت أسهم تيسلا قفزت حوالي 400 بالمئة عن مستواها في بداية العام حتى الإغلاق يوم الجمعة.

ومرة أخرى هبطت أسهم التكنولوجيا بأكثر من 3% في أسوأ أداء لثلاث جلسات متتالية منذ منتصف مارس /آذار. ورغم هذا الهبوط فإن القطاع ما زال الأفضل أداء هذا العام. (وكالات)