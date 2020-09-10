سريلانكا تقطر نيو دايموند للمياه العميقة.. والهند تفتت بقعة نفطية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطرت البحرية السريلانكية، الأربعاء ناقلة محترقة بعيدا عن الساحل الشرقي لسريلانكا في حين قامت طائرة تابعة لخفر السواحل الهندي برش مادة كيماوية لتفتيت بقعة نفطية خلفتها الناقلة.

كان حريق قد اندلع في غرفة محركات ناقلة النفط العملاقة نيو دايموند المملوكة لليونان يوم الخميس الماضي. وكان يعتقد أن الحريق أُخمد يوم الأحد لكنه اندلع من جديد في اليوم التالي.

وتحمل الناقلة العملاقة مليوني برميل من النفط مما يثير مخاوف من أن يتسبب الحادث في كارثة بيئية لكن التسرب حتى الآن من وقود السفينة فقط وليس من الشحنة التي تحملها.

وقال إنديكا دي سيلفا المتحدث باسم بحرية سريلانكا «هذا الصباح عندما بدأنا في تحريك السفينة لاحظنا بقعة نفطية أخرى تخلفها. طولها ميل أو ميلان بحريان (بين 1.8 و 3.6 كيلومتر) أي أكبر من البقعة السابقة».

والبقعة الأولى التي رصدت يوم الثلاثاء طولها نحو كيلومتر.

وأضاف دي سيلفا أن البقعة، المكونة من وقود السفينة وبقايا الحريق، يجري تفتيتها بمادة كيماوية ترشها طائرة تابعة لخفر السواحل الهندي.

واعتلى ثلاثة أفراد من فريق إنقاذ الناقلة، الأربعاء، لتقييم الأضرار بينما سحبتها قاطرة تابعة للبحرية مسافة 41 ميلا بحريا (76 كيلومترا) قبالة الساحل الشرقي لسريلانكا. (رويترز)