الدولار ينزل عن ذروة 4 أسابيع واليورو يرتفع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، الأربعاء، متأثرا بخسائر مقابل اليورو بعد تقرير بأن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أصبحوا أكثر ثقة في توقعاتهم لتعافي اقتصاد المنطقة.

تعرضت العملة الأمريكية لضغوط أيضا من تحسن الشهية للمخاطر في ظل انتعاش الأسهم الأمريكية بعد تراجع حاد في حين صعدت العملات المرتبطة بالسلع الأولية بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام.

لكن بعض المحللين يتوقعون أن يحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة عقب انخفاض حاد في الأشهر القليلة الماضية. وصعد الدولار 2% أمام سلة عملات منذ مطلع سبتمبر/ أيلول.

أوردت بلومبيرج نيوز، نقلا عن مسؤولين بمنطقة اليورو، أن التوقعات القادمة للبنك المركزي الأوروبي عن الناتج والتضخم لن تتغير تغيرا يذكر عن توقعات يونيو/ حزيران، مع تعديل بالزيادة للتقديرات الخاصة للناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

شجع التقرير، المنشور عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، على شراء اليورو.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، «يبدو أنه مازال هناك تفاؤل قوي حيال تعاف لمنطقة اليورو.. سيتطلب مزيدا من الدعم، لكن الأوضاع ليست سيئة كما كان يُعتقد في البداية.» وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1805 دولار، ليهبط مؤشر العملة الأمريكية 0.3 بالمئة أيضا إلى 93.265. وفي وقت سابق اليوم، صعد المؤشر إلى ذروة أربعة أسابيع عند 93.664.

وهبط الدولار 0.5 بالمئة إلى 0.9130 فرنك سويسري، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 106.20 ين.

وتقدم الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2992 دولار. وفي وقت سابق تجاوزت العملة لفترة وجيزة 1.30 دولار بعد بيان من الاتحاد الأوروبي بأنه لن يعلق مفاوضات الخروج البريطاني.

وصعدت عملات السلع الأولية، أحد مؤشرات عديدة للشهية للمخاطرة، مستفيدة من ارتفاعات أسعار الخام والأسهم.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.7272 و0.6669 دولار أمريكي على الترتيب.

وتعافى الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي الذي تراجع 0.6 بالمئة إلى 1.3160 دولار كندي، بعد أن أبقى بنك كندا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة. (رويترز)