شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع من قاع 3 أشهر.. لكن مخاوف الطلب قائمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاودت العقود الآجلة للنفط ارتفاعها، الأربعاء لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، لكن تجدد تنامي إصابات كوفيد-19 في بعض الدول قوض الآمال في تعاف مطرد للطلب العالمي.
تقدم خام برنت 1.01 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.79 دولار للبرميل. فقد خام القياس أكثر من 5% الثلاثاء لينزل عن 40 دولارا للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران.
وزاد الخام الأمريكي 1.29 دولار أو 3.5 بالمئة ليغلق على 38.05 دولار للبرميل، بعد أن نزل حوالي 8% في الجلسة السابقة.
رفع ذلك الخامين القياسيين من مستويات الثلاثاء قُرب أقل سعر في ثلاثة أشهر. وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع بعد أن قلصت شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يعد مؤشرا على طلب ضعيف.
وقالت باولا رودريجيز-ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، «عندما يكون كبار منتجي الشرق الأوسط مستعدين للبيع بأسعار أقل، فمن الطبيعي أن تصاب السوق العالمية بالذعر.» (رويترز)
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