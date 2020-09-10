فاينانشال تايمز: «أديا» يستهدف حصة في وحدة تجزئة لـ«ريلاينس» الهندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة فاينانشال تايمز، الأربعاء إن صناديق ثروة سيادية من الشرق الأوسط، من بينها جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تجري محادثات لشراء حصص في وحدة التجزئة لشركة ريلاينس إندستريز التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن «أديا» يجري مناقشات لاستثمار حوالي 750 مليون دولار عند تقييم يبلغ نحو 57 مليار دولار، في حين قد يضخ الصندوق السعودي ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في ريلاينس للتجزئة.

وبحسب التقرير، فإن شركة مبادلة للاستثمار قد تشتري حصة هي الأخرى.

وكانت ريلاينس قالت إن شركة الاستثمار المباشر الأمريكية سيلفر ليك بارتنرز ستستثمر 1.02 مليار دولار في أنشطة التجزئة التابعة لها.

توسعت ريلاينس بقوة في مجال التجزئة عن طريق عمليات استحواذ، لتتجاوز نطاق عملها الرئيسي في النفط والغاز. وتقول الشركة إنها تستهدف استقطاب مستثمرين جدد لوحدة التجزئة على مدى أرباع السنة القليلة القادمة.

وجمعت المجموعة أكثر بقليل من 20 مليار دولار من مستثمرين عالميين، من بينهم فيسبوك، عن طريق بيع حصص في وحدتها الرقمية جيو بلاتفورمز. (رويترز)