الصين تؤكد إقامة أكبر معارضها للطيران بعد تراجع منظمين عن إلغائه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد منظمون في وقت متأخر الأربعاء أن الصين تعتزم المضي بإقامة معرضها الدولي للطيران والفضاء المقرر في شهر تشرين الأول/نوفمبر، في تراجع عن بيان سابق قلل من إمكانية إقامة هذا الحدث الكبير في عالم صناعات الطيران بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيشهد المعرض الذي تستضيفه مدينة تشوهاي الساحلية الجنوبية اعتباراً من 10 تشرين الأول/ نوفمبر مشاركة شركات ضخمة مثل «بوينج».

وقال متحدث إعلامي باسم المعرض في رسالة الكترونية الى الصحفيين «اعتباراً من الآن، سيقام معرض تشوهاي الـ13 للطيران كما هو مقرر»، مضيفاً أن بياناً سابقاً يتحدث عن إلغاء المعرض بسبب فيروس كورونا كان «توقعاً مني بشكل بحت».

ولا تزال أجواء الصين مغلقة أمام الرحلات الدولية بسبب القيود المتشددة لمنع عودة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان بوسط البلاد قبل أن ينتقل الى جميع أنحاء العالم.

ويعد المعرض الذي يقام مرة كل عامين الحدث الرئيسي لصناعات الطيران في الصين، حيث يشهد تقديم طائرات جديدة وعقد محادثات تجارية وعروض جوية.

وشكل المعرض منصة لبكين لاستعراض تقنياتها العسكرية مثل طائرات الشبح المسيرة، وكذلك للكشف عن نسخة من أول محطة فضاء صينية مأهولة.

وكان منظمو أكبر معرض جوي آسيوي في سنغافورة أبقوا على هذا الحدث في شباط/فبراير الماضي مع اتخاذ تدابير وقائية، الا أن أكثر من 70 عارضاً، بمن فيهم شركة «لوكهيد مارتن» العملاقة، قرروا عدم حضوره.

وتعطلت حركة الملاحة الجوية العالمية هذا العام بشكل كامل مع إغلاق معظم البلدان حدودها وبقاء السياح في منازلهم.

. (أ ف ب)