«سيدات أم القيوين» يقيم معرضاً تسويقياً افتراضياً أول أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينفذ مجلس سيدات أعمال أم القيوين في الفترة القادمة، ضمن خطة عمله التطويرية، مجموعة من الأنشطة والبرامج الافتراضية.

وتم إقرار تلك الأنشطة خلال الاجتماع الافتراضي لإدارة المجلس الذي عقد بناء على توجيهات حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية للمجلس.

وناقش الاجتماع برئاسة عائشة راشد ليتيم رئيسة المجلس، وحضرته موزة حاتم الشامسي النائبة الأولى للمجلس، والشيخة مريم سعيد عبدالله المعلا النائبة الثانية، وعضوات المجلس، خطة عمل المجلس التي تضمن استمرارية العمل في كل الظروف العادية، والطارئة، إضافة إلى مناقشة الخدمات التطويرية الموجهة لعضوات المجلس وسيدات الأعمال في الإمارة.

وصدر عن الاجتماع عدد من التوصيات وحزمة من القرارات المدعومة من غرفة تجارة و صناعة أم القيوين.. ومن القرارات الصادرة إقامة معرض تسويقي افتراضي لأصحاب المشاريع التجارية والمشاريع المنزلية الصغيرة والمتوسطة، بواقع خمسين مشاركاً، يتم تنظيمه لمدة خمسة أيام في بداية الشهر المقبل، وتفعيل المعرض بدعوة 500 زائر للمنصة بمعدل يومي على أن يتم من خلال المعرض التسويق والترويج للمنتجات المعروضة، إضافة إلى تنفيذ دورات تخصصية لربات البيوت، ومدبرات المنازل معنية بالطبخ والإتكيت، وترتيب المنازل.

كما شملت القرارات إقامة معرض افتراضي طلابي ضمن جهود دعم مشاريع التاجر الصغير والمواهب الطلابية، للمساهمة في صقل وتطوير المواهب الشابة وتنمية قدراتهم التجارية.

(وام)