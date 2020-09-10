«أبل» تطالب بتعويضات عن «فورتنايت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت شركة «أبل»، دعاوى مضادة على شركة إبيك جيمز، مبتكرة لعبة فورتنايت، تطالب بتعويضات عن رسوم خسرتها على متجر التطبيقات وأضرار أخرى، وتسعى للحصول على أمر بمنع مطور اللعبة من استخدام نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق.

ودخلت «أبل» و«إبيك جيمز» في معركة قانونية منذ أغسطس/آب، عندما أطلقت مبتكرة اللعبة الشهيرة نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق؛ للتحايل على ما سمته ممارسات «أبل» الاحتكارية. ويشترط متجر تطبيقات أبل على مطوري الألعاب استخدام نظام الدفع الخاص بأبل ودفع عمولة 30 في المئة.

وحالت أبل دون استطاعة إبيك جميز توزيع التحديثات أو التطبيقات الجديدة؛ من خلال متجر أبل لترفع إبيك دعوى قضائية على أبل مدعية أن ممارسات متجر التطبيقات لديها تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار. وسمحت المحكمة لأبل بمنع إبيك من توزيع إصدارات جديدة أثناء نظر القضية.

(رويترز)