شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدو» تعتزم جمع ملياري دولار لشركة تكنولوجيا حيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايدو تجري محادثات مع مستثمرين؛ لجمع ملياري دولار على مدى ثلاثة أعوام؛ لإنشاء شركة تكنولوجيا حيوية ناشئة ستستعين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاكتشاف عقاقير جديدة وتشخيص الأمراض.
وأكد مصدر آخر الخطة الخاصة بالشركة الجديدة. واستبعد المصدر الأول أن تكون بايدو المستثمر المسيطر، وقال المصدران اللذان طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما، إنه ليس لديهما المزيد من التفاصيل بشأن الاستثمار؛ لأن المحادثات لا تزال جارية.
تأتي خطط بايدو في وقت يشهد زيادة في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية منذ تفشي جائحة كوفيد-19 وتوسع الكثير من الشركات في خيارات التشخيص عن بُعد؛ لسد الفجوات نتيجة ازدحام المستشفيات. (رويترز)
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