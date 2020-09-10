«صندوق خليفة» يطلق برنامج التمكين الإلكتروني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ضمن برنامج «أبوظبي تلهم» الذي أطلقته حكومة أبوظبي، أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عن إطلاق برنامج التمكين الإلكتروني (E-Empower) بالتعاون مع شركة «أمازون العالمية»، بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في أبوظبي.

ويوفر البرنامج محتوى تعليمياً إلكترونياً تفاعلياً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والعمل في ظل توسع الاقتصاد الرقمي، كما سيقدم أدوات ورؤى غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية توسيع أعمالها لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء عبر منصة أمازون.

وكجزء من التزامها المستمر بتمكين ريادة الأعمال التجارية الصغيرة، ستقدم «أمازون» أكثر من 50 ساعة من المحتوى التعليمي لآلاف الشركات التي تشكل مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، إضافة إلى أربعة أشهر من دعم البائعين ورواد الأعمال كجزء من برنامج التمكين الإلكتروني (E-Empower) لتمكينهم من توسيع قدراتهم عبر الإنترنت، وتحفيز نمو مشاريعهم، كما يشمل البرنامج جلسات تدريبية مجانية عبر الإنترنت ونصائح الخبراء، تتضمن إرشادات تفصيلية حول إطلاق وتنمية الأعمال التجارية على أمازون.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس «دائرة التنمية الاقتصادية» أبوظبي، رئيس مجلس إدارة «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»: «يأتي إطلاق هذا البرنامج الجديد في إطار مساعي صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين رواد الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مبادرات نوعية وبرامج ذكية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري لهذه الشريحة من المشاريع».

وأكد الشرفاء أن هذا البرنامج يعزز من توجه الصندوق لتجاوز دوره التقليدي الذي كان يقوم على أساس التمويل وتوفير الدعم المباشر، إلى خلق بيئة أعمال متطورة تعتمد على التطور التقني الذي أصبح أكثر تأثيراً في أداء الشركات والأسواق العالمية، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع قادة الصناعة العالميين مثل «أمازون».