صندوق النقد: أزمة فيروس كورونا «لم تنته» وتتطلب مزيداً من الدعم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن أزمة فيروس كورونا «لم تنته بعد»، مشدداً على الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف لضمان كفاية الإمدادات لدى تطوير لقاح.
ففي مقال نشرته مجلة فورين بوليسي، قالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا وكبيرة الخبراء الاقتصاديين بالصندوق جيتا جوبيناث إن التعافي الاقتصادي الحالي من الأزمة هو نتيجة للتطبيق السريع وحجم الدعم غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية، لكن ستكون هناك ضرورة لمزيد من الجهود.
وكتبت الخبيرتان الاقتصاديتان في المقال «مازال التعافي هشاً للغاية ومتفاوتاً باختلاف المناطق والقطاعات. لضمان استمرارية التعافي، من الضروري عدم وقف الدعم قبل الوقت المناسب لذلك».
أودى كوفيد-19، المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد، بحياة 900 ألف شخص في أنحاء العالم، وتشير تقديرات الصندوق إلى أن التكلفة الإجمالية للأزمة ستصل إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2021، إذ من المرجح أن تحتاج الدول منخفضة الدخل الى دعمامتواصل.
وقدم صندوق النقد تمويلاً طارئاً إلى 75 دولة، 47 منها دول منخفضة الدخل، وقال إنه مستعد لتقديم المزيد.
(رويترز)
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