«تبريد» تغلق قرضاً وتدرس إصداراً بمليار درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن الإغلاق الناجح لقرض مشترك ضمن اتفاقية تسهيل ائتماني لأجل محدد تم تمويله من قبل بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في مارس 2020، وذلك في إطار تمويل عملية الاستحواذ على 80% من نشاط «إعمار العقارية» لتبريد منطقة «وسط مدينة دبي».

وتبلغ قيمة القرض 692 مليون دولار ويمتد لفترة 5 سنوات (حتى مارس 2025)، وتمت هيكلته على أساس تسهيلات متعددة الشرائح ويتألف من شقين إسلامي وتقليدي. وعلى الرغم من التقلبات غير المسبوقة في سوق القروض واضطراب الأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية تم إغلاق القرض المشترك بنجاح وتجاوز المبلغ المطلوب واكتتاب مجموعة متنوعة من تسعة بنوك دولية وإقليمية ومحلية.

وإضافة إلى تمويل استحواذ «تبريد» على نشاط التبريد في «وسط مدينة دبي»، سيدعم القرض أيضاً تطوير محطة تبريد مناطق جديدة ومتطورة في وسط دبي. وتوفر منظومة «تبريد» المناطق الحالية لمنطقة «وسط مدينة دبي» 148.471 طن تبريد عبر شبكة توزيع المياه المُبردة، تنتجها ثلاث محطات تبريد مترابطة.

ومن جانب آخر، تناقش الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، قرار تفويض مجلس الإدارة لإصدار سندات أو صكوك يتم عرضها على مستثمرين مؤهلين بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار. وأشارت الشركة في بيان إلى أن أجل استحقاق هذا الإصدار من المنتظر أن يصل إلى 30 عاماً.

وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «يؤكد نجاحنا في جمع القرض المشترك مكانة الشركة الراسخة وشراكاتها مع المصارف الكبرى وثقة الأسواق المالية في مشاريعنا التوسعية، سواء في دبي أو على مستوى المنطقة».

وأضاف اللمكي: «يسرنا إعادة تأكيد التصنيف الائتماني لتبريد من قبل وكالة فيتش ووكالة موديز للتصنيف مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة وإقرار الوكالتين بالوضع المالي الراسخ لتبريد وقدرتها على تجاوز التأثيرات السلبية الناجمة عن الوضع الاقتصادي الحالي».

وعمل كل من «إتش إس بي سي» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» مشتركين على التوالي وكيلاً ومديراً ومنظماً رئيسياً أولياً ووكيلاً للتسهيلات الائتمانية العالمية للقرض، الذي شهد مشاركة تسعة بنوك؛ حيث تم الاكتتاب على أكثر من 40% من قيمة الصفقة من قبل بنوك إقليمية ودولية مع دعم قوي من السوق المصرفية الإماراتية. فيما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة ومجموعة سامبا دور المنظم الرئيسي الأولي للتسهيل.

ويشكل القرض المجمّع خطوة بارزة لدعم عملية استحواذ كبيرة من قبل كيان مرتبط بالحكومة في عام 2020 ويمثل عودة ناجحة لشركة تبريد إلى سوق التمويل المشترك.