شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة إلحاق العمالة تنتظر قرار فتح السوق السعودى لعودة التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد فرص العمل التى كانت تتوفر شهريا للعمالة المصرية فى دول الخليج وفى مقدمتها السعودية تبلغ 55 ألف فرصة شهريا متنوعة ما بين عمال ومهندسين ومندوبين المبيعات والتسويق وعمال المقاولات، موضحا أن الشركات تنتظر قرار فتح سوق العمل مرة أخرى خلال الشهور المقبلة وتجديد أوراق العمالة فى قوائم الانتظار خاصة فى المملكة العربية السعودية التى تستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة المصرية فى مختلف القطاعات .

وأضاف إمام فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أفراد الطاقم الطبى المصريين العاملين فى السعودية تم عودتهم مرة أخرى إلى عملهم خلال فترة التوقف فى السعودية منذ فبراير الماضى، حيث اقتصر عودة العمل فى دول الخليج على الأطقم الطبية فقط نظرا لاحتياج سوق العمل لهم مع استمرار أزمة تفشى كورونا على مستوى العالم أجمع، ومنهم الأطباء، والصيادلة، وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين فى النظام الصحى خاصة فى السعودية .

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وتابع، أن فترة التوقف عن توظيف العمالة المصرية مستمرة منذ ما يقرب من 8 أشهر حتى الآن والتى بدأت فى فبراير من العام الجارى 2020 وحتى الآن متوقفة عن التشغيل، متوقعا أن تعاود السعويدة فتح العمل مرة أخرى قريبا قبل انتهاء العام الجارى، وأن استمرار التوقف يعود إلى رغبتها فى الاطمئنان على انحصار الفيروس لديها وعدم التوسع فى دخول وخروج الوافدين منذ ذروة انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن السعودية تعتمد على السياحة الدينية من مصادر دخلها الرئيسى على مدار العام ورغبة المسلمين من كل بقاع الأرض فى آداء مناسك العمرة والحج واختلاط الجنسيات ينذر بخطورة تفشى الفيروس .

من الجدير بالذكر، أن مصر للطيران فتحت رحلاتها للقادمين من الخارج سواء المصريين أو الأجانب شرط الحصول على تحليل pcr لفيروس كورونا للتأكد من خلوهم من الاصابة .