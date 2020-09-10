توقعات ببدء تشغيل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة نهاية 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت مصادر مسئولة بقطاع البترول، بدء تشغيل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة نهاية عام 2021، لافتا أن المشروع شهد تطورا كبيرا فى تنفيذ أعماله بداية من تأسيس شركة المشروع " شركة تكنولوجيا الأخشاب وتوقيع العقد النهائى مع الشركة الألمانية كمقاول عام لأعمال التصميم والتوريد بالإضافة إلى توقيع عقد تنفيذ أعمال الإنشاءات والتركيبات للمشروع مع شركة فى فبراير 2020.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن هذا المشروع أحد النماذج الواعدة لدعم جهود الدولة بتحويل قش الأرز إلى فرصة اقتصادية تحقق قيمة مضافة بتصنيعه بطرق متطورة صديقة للبيئة .
وخلال شهر فبراير الماضى شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020 التوقيع على عقد انشاء مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الاخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع، كما شهد الوزير توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة ألمانية مزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع وتقدر تكلفه المشروع بنحو 217 مليون يورو حيث يتحقق من خلال المشروع تحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيع قش الأرز، بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى متميز ويتزايد عليها الطلب محليا ويضم المشروع مصنعا لإنتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بطاقة إنتاجية 205 ألف متر مربع سنويا اعتماداً على حوالى 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام وذلك طبقا لأحدث المواصفات الأوروبية وباستخدام تكنولوجيا سيمبل كامب الألمانية المتطورة فى التصنيع.
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