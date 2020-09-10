شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5812 نقطة، وذلك بعدما استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 5799 نقطة، بالرغم من انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من عمليات جني الأرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5650 نقطة كمستوى أول ثم 5250 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,782 وبين مستوى المقاومة هو 5,871 نقطة