شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يفقد مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 9712 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وذلك على خلفية اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لمستوى الدعم 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,683 وبين مستوى المقاومة هو 9,778 نقطة