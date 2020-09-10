شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستجمع السهم قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -0.30 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى القماومة 93.50، طيلة ثبات الدعم 71.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 80.00 ومستوى المقاومة 93.50.
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