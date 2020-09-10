شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.02 نقطة، ليستعد السهم من جديد مهاجمة مستوى المقاومة 15.60، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من جماح المزيد من المكاسب للسهم.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 15.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.69.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.28 ومستوى المقاومة 16.00.