شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يبقى الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 10-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم البحري (4030) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليظل بذلك مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليواصل السهم بذلك محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 37.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 41.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.30 ومستوى المقاومة 38.00.
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